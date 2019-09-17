Köşk jandarması uyuşturucuya geçit vermedi

Aydın'ın Köşk ilçesinde devriye gezen İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuya geçit vermedi. Durumundan şüphelendikleri bir şahsı takibe alan jandarma 47 yaşındaki Y.Ü.'yü uyuşturucu madde ile yakaladı.

Gece saat 03:00 sıralarında devriye gezen Köşk Jandarması Ovaköy Veziroğlu Mahallesi yakınlarında bir şahsı dur ihtarında bulundu. Jandarmayı görünce üzerinden bir paket atmaya çalışan şahıs, paket ile birlikte gözaltına aldı. Jandarma tarafından yapılan incelemede paketin içerisinde 55 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahsın kullandığı motosiklet de tescilsiz çıkınca ekipler motosiklete de el koydu.

Gözaltına alınan şahsın sorgusunun devam ettiği bildirildi.