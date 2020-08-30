İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köşk Kaymakamı Şenoğlu'ndan Aydın Valisi Aksoy'a ziyaret

Köşk Kaymakamı Dilara Şenoğlu, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti.

Köşk Kaymakamı Dilara Şenoğlu, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.


Köşk Kaymakamı Tarık Açıkgöz'ün, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Aydın Valiliği Hukuk Müşavirliği'ne getirilmesinin ardından Açıkgöz'ün yerine Konya'nın Hüyük ilçesinde görev yapan Dilara Şenoğlu atandı. Köşk'ün ilk kadın kaymakamı olma özelliğini taşıyan Şenoğlu, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.


Kaymakam Şenoğlu, Kocaeli Valiliği görevini yürütmekte iken geçtiğimiz aylarda Aydın Valiliği görevine atanan Vali Aksoy'a çalışmalarında kolaylıklar diledi. Vali Aksoy'da Köşk ilçesine yeni atanan ve görevine başlayan Şenoğlu'na yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.