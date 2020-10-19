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Köşk Masterlar takımı Antalya'dan ikincilikle döndü

20 takımın katıldığı Antalya Soccer Cup 2020 Futbol Turnuvası’nda Aydın’ı temsilen Köşk Masterler takımı turnuvayı ikincilikle tamamladı.

20 takımın katıldığı Antalya Soccer Cup 2020 Futbol Turnuvası'nda Aydın'ı temsilen Köşk Masterler takımı turnuvayı ikincilikle tamamladı.


Köşk Masterlar takımı turnuvada, Aksaray Masterlar'ı 7-0, Yozgat Masterler'ı 3-1, Manisa Masterlar'ı 3-0 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde karşılaştığı Batman Gençlik Masterlar'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Final karşılaşmasında ise Köşk Masterlar Batman Petrol ekibiyle karşılaştı. Normal süresi 3-3 biten karşılaşmanın şampiyonunu penaltı atışları belirledi. Kullanılan seri penaltı atışları sonrası Köşk Masterlar'ı 7-6 mağlup eden Batman Petrol ekibi turnuvanın şampiyonu olurken, Köşk ekibi turnuvayı ikincilikle tamamladı.


Kazanılan başarıyı Köşk halkına ve 18 Ekim 1991 Azerbaycan'ın bağımsızlık günü olması dolayısıyla kardeş ülke Azerbaycan halkına armağan eden masterlar, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

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