Köşk Mezeköy'de gerginlik

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Mezeköy Mahallesi'nde kurulmak istenen jeotermal elektrik santraline karşı çıkan bazı vatandaşlar bölgede eylem başlattı. Firma tarafından bölgeye iş makinesi sevk edileceğini öğrenen köylüler ve çevreciler santralin kurulacağı bölgeye giden yolu trafiğe kapatırken, jandarma da bölgede tansiyonu düşürmek için karayolunu trafiğe kapatarak geçişleri kontrollü olarak sağlamaya başladı. Firmanın adeta gasp edercesine arazilerinin üzerine konmak istediğini belirten köylüler ve arazi sahipleri iş makinelerinin bölgeye girişine müsaade etmedi.

Sabah saatlerinde bölgeye iş makinesi sevk edildiğini öğrenen bir grup vatandaş duruma tepki göstermek için alana gitti. Köylünün pek çoğunun ve ihtiyar heyetinin müdahil olmadığı eylemde dışarıdan çevreci oldukları gerekçesiyle çok sayıda kişinin katılması dikkat çekti.

Şu anda köylülerden daha çok dışardan çevreci sıfatıyla gelenlerin eylemlerine devam ettiği köyde eylemcilerin sesinin tarla sahiplerinden daha fazla çıktığı görülürken, jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Çevreci sıfatı ile bölgeye gelen eylemciler güvenlik güçlerinin tarla sahipleri ile görüşme talebine de karşı çıkarken şu anda köyde gerginlik ve çevrecilerin eylemi devam ediyor.

Eylemcilerin çoğunluğunu dışarıdan gelen kadınlar oluştururken jandarma ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan ortamı sakinleştirmeye çalışıyor.