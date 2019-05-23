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Köşk MYO öğrencilerinden kitap kampanyası

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri tarafından “Sıradaki Kitap Senden” projesi kapsamında 22 Mart – 17 Mayıs 2019 tarihlerinde toplanan yaklaşık 2 bin kitap, Köşk’ün mahallelerinde bulunan ilköğretim okullarına dağıtıldı.

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri tarafından “Sıradaki Kitap Senden” projesi kapsamında 22 Mart – 17 Mayıs 2019 tarihlerinde toplanan yaklaşık 2 bin kitap, Köşk'ün mahallelerinde bulunan ilköğretim okullarına dağıtıldı.


Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 22 Mart 2019 tarihinde düzenlenen “Sıradaki Kitap Senden” projesi kapsamında; Köşk MYO öğrencileri toplamda 2 bin adet kitap topladı. Toplanan kitaplar, Kızılcayer, Başçayır, Cumayanı, Sarıçam, Kıran ve Gökkiriş İlköğretim Okullarına öğrencilerimiz tarafından teslim edildi.


Köşk İlçe Kaymakamı Serdar Kaya, projede görev alan öğrencilerimize teşekkür belgesi vererek, ADÜ öğrencilerinin bu tür organizasyonlarda yer almasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

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