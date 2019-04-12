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Köşk MYO'da ‘İş Kulübü' eğitimi düzenlendi

AYDIN (İHA) – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksek Okulu’nda ‘İş Kulübü’ eğitimi düzenlendi.

AYDIN (İHA) – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksek Okulu'nda ‘İş Kulübü' eğitimi düzenlendi.


Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksek Okulu'nda İŞKUR bünyesinde görev yapan İş ve Meslek Danışmaları Emine Karakoç ve Gül Yıldız liderliğinde Öğr. Gör. Dr. Yeliz Tekgül danışmanlığında düzenlenen İş Kulübü Eğitimi gerçekleşti.


Eğitim süresince oluşturulan öğrenci grupları kendi iş ağlarını kurarak uygun özgeçmiş hazırlanması ve mülakat teknikleri hakkında bilgilendirildi. Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. A. Demet Karaman motivasyon artışı ve yöntem desteği vermeyi hedefleyen yoğunlaştırılmış uygulamalı eğitim programı konusunda danışmanlara teşekkürlerini ileterek iş birliğinin ilerleyen süreçlerde de devam etmesinden duyacağı memnuniyeti dile getirdi.

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