Köşk MYO'dan kariyer günleri etkinliği

Köşk MYO öğrencilerini sektörle buluşturmayı ve onlara iş imkanı sağlamayı hedefleyen kariyer günleri etkinliğine Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, TEKDER eski Başkanı Hakan Baycık, Balca Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Ağaççıoğlu, Dimes Kalite Kontrol Laborantı Mehmet Ali Gedik (Köşk MYO Mezunu), Aydın Büyükşehir Belediyesi İdari Sorumlu ve Kalite Kontrol Personeli Ali Dallar (Köşk MYO Mezunu) ve Milas - Bodrum Havalimanı Terminal Memuru Nurşan Akbay (Köşk MYO Mezunu) konuşmacı olarak katıldılar. Etkinlikle öğrenciler, ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren şirket temsilcileri ve yöneticiler ile tanışıp yüz yüze görüşerek iş başvurusu yapma ve konuşmacıların mesleki deneyimlerinden faydalanma fırsatı yakaladı.

Meslek Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. A. Demet Karaman, kariyer günleri etkinlikleriyle öğrencilere ilham vermek ve mesleki motivasyonlarını sağlamayı hedeflediklerine değinerek hayatta en önemli iki şeyin, işini iyi yapmak ve doğru insan olmak olduğunu söyledi ve ellerine geçen fırsatları iyi değerlendirmelerini konusunda öğrencilere temennilerde bulundu. Etkinlik, konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.