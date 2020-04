Köşk MYO'dan uluslararası başarıda bir ilk daha

Öğretim Üyesi Said Nadeem tarafından, Journal of Ongoing Chemical Research dergisinde yayınlanan "Coronavirus COVID-19: Available free literature provided by various companies, journals and organizations around the world" başlıklı makale ResearchGate tarafından COVID-19 için açılan https://www.researchgate.net/community/COVID-19 sayfasında en fazla okunan on makale arasında 28.600 dan fazla okuma ile 7. sırada yer aldı.

“ResearchGate COVID-19 Community'de, En fazla okunan 10 makalede Varız”

Dr. Öğretim Üyesi Said Nadeem, ResearchGate COVID-19 Community'de en çok okunan on makale arasında yedinci sırada bulunmanın gurur verici olduğunu belirterek, daha çok kişiye ulaşmak adına makalenin indirilmesinin ve okunabilirliğinin artmasının önemli olduğunu ifade etti.