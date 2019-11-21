Köşk MYO'dan yaşlı çınarlara ziyaret

Sosyal sorumluluk dersi kapsamında farklı gruplar halinde toplam 60 öğrencinin gerçekleştirdiği ziyaretlerde, öğrenciler Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşayanlar ile sohbet ederek kültür aktarımında bulundu.

Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine gerçekleştirdikleri ziyaretler ile engellilere nasıl davranmaları gerektiğini ve engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunları öğrenen öğrencileri, ziyaretlerin belirli periyotlarla devam edeceğini belirtti.