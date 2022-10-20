Köşk-Ödemiş Karayolu için start verildi

Aydın'ın Köşk ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesi arasında yapılması planlanan ve güzergahta bulunan mahallelere ulaşımı kolaylaştırması hedeflenen Karayolu Projesi için hazırlıklar başladı.

Aydın ile İzmir arasında tarımsal ticaret için büyük önem taşıyan Köşk-Ödemiş Karayolu Projesi'ne start verildi. Yaklaşık 40 kilometrelik yolun birinci etap genişletme çalışmalarına önümüzdeki aylarda başlanacağı öğrenildi. Çalışmaların yapılacağı bölgeye giden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Tarım işçilerinin bu yolu kullandığını hatırlatan Başkan Güler; “Köşk - Ödemiş Karayolu Projesi vatandaşlarımızın güvenli ulaşımı ve tarımsal ticaret için önem arz ediyor. Özellikle incir ve zeytin sezonlarında İzmir'den bölgemize gelen tarım işçileri bu yolu kullanıyorlar. Aynı zamanda Akçaköy gibi bazı mahallelerimizin il merkezine bağlayan tek yol konumunda. Karayolları 2. Bölge Müdürümüz Murat Gönenli ve muhtarlarımızla birlikte bölgeyi ziyaret ederek güzergah üzerinde incelemelerde bulunduk. Proje çerçevesinde önümüzdeki aylarda en sorunlu bölgelerde başlatılması hedeflenen 1. etap çalışmalarıyla yollar genişletilerek ulaşım rahatlatılmış olacak. Yolun tamamının en kısa sürede tamamlanabilmesi için Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün konuyla ilgili alternatif çalışmaları devam ediyor” dedi.