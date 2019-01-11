AYDIN (İHA) – AK Parti'li Köşk Belediyesi tarafından tamamlanan 200 araçlık yer altı otopark projesi halkın hizmetine sunuldu.

Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, yaptığı açıklamada; “Araç sayılarındaki artış, kişinin günlük faaliyetlerinden olan çalışma ve dinlenme zamanları sırasında taşıtlarını emniyetli ve uygun yerlere bırakma arzuları, taşıtların park etme sürelerinin hareket halindeki sürelerden fazla olması trafik sorununun bir parçası olan otopark sorununu çözüme kavuşturma hedefi doğrultusunda; özellikle ticaret ve iş yerlerinin ilçemiz merkezinde yoğunlaşması sebebiyle otopark sorunu ivedilikle projelendirilerek ‘Köşk Yeraltı Otoparkı' projesi tamamladı” dedi.

Projenin Köşk halkına hayırlı olmasını temenni eden Başkan Kılınç, “İlçemizi yaşanabilir modern bir kent olarak geleceğe taşımak hedefi doğrultusunda Köşk merkez Soğukkuyu Mahallesi, Çiftlik Caddesi ve Eski Aydın-Nazilli Caddesi arasında kalan eski belediye hizmet binasının bulunduğu 2 bin 750 metrekarelik alanda 2 katlı ve yaklaşık 200 araç kapasiteli katlı otopark projesi tamamlanarak Köşk halkımızın hizmetine sunulmuştur” diye konuştu.