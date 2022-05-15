Köşklü veliler kan bağışına dikkat çekti

Aydın'ın Köşk ilçesindeki Akçaköy İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin velileri, kan bağışında bulunarak farkındalık oluşturdu.

Akçaköy İlkokul ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenci velileri, okul bünyesinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında bir araya geldi. Gönüllü olarak kan bağışında bulunan öğrenci velileri duyarlılık örneği gösterdi. Kan bağışının önemine dikkat çeken veliler, farkındalık oluşturarak toplam 44 ünite kan bağışı gerçekleştirdi.

Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Ergün Fadıloğlu; “Kan bağışı hayati bir önem taşır. Kan bağışının birçok insana yaşam umudu olduğunun bilincindeyiz. Biz de Akçaköy İlkokul ve Ortaokul bünyesinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirdik. Etkinliğimize katılan değerli velilerime teşekkür ederim, onların destekleriyle 44 ünite kan toplamanın haklı gururunu yaşadık. Velilerimize, bize bu haklı gururu yaşattıkları için teşekkür ederim. Akçaköy candır. Ayrıca muhtarım Vedat Kuruş'a da özverili çalışmasından dolayı teşekkür ederim” dedi.