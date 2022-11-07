Köşk'te 6 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma “Huzurlu Sokaklar” uygulaması çerçevesinde yaptığı denetimlerde 6 şüpheliyi yakaladı.

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ilçe genelinde gerçekleştirdiği “Huzurlu Sokaklar” uygulamasına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre uygulama çerçevesinde yapılan denetimlerde üzerlerinde yaklaşık 10 gram metamfetamin ele geçirilen 4 kişi ve çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.