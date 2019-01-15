Köşk'te araç kundaklama olayı

Aydın'ın Köşk ilçesinde AK Parti'den belediye başkan aday adayı olan Yaşar Baş'a ait otomobil henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kundaklandı. Polis tarafından el konulan olayda aracı kundaklayıp kaçtığı belirtilen şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay sabah karşı saat 04:10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çarşı Mahallesi Şehit Er Mehmet Aydın sokak üzerinde park halinde olan 09 U 4339 plakalı otomobil henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından ön camına yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Bir anda sokaktaki araçtan alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan da polis itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin yardımı ile yangın söndürüldü.

Görgü şahitleri olayı, “Gece saat 04:10 sıralarında bir kişi aracın yanına yaklaştı. Önce aracın üzerine bir şeyler döktü ardından ateşe verip kaçtı” diye konuştu. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri tespit edebilmek için bölgedeki güvenlik kameralarına incelemeye aldı.