Köşk'te asfalt çalışmaları devam ediyor

Aydın'ın Köşk ilçesinde ulaşım ağının kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara aralıksız devam derken, Köşk Belediyesi ekipleri Çaykenarı mevkiinde asfaltlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçe genelindeki çalışma programlarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen belediye ekipleri ulaşım ağının kalitesini artırmak amacıyla Çaykenarı mevkiinde asfaltlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Köşk Belediyesi tarafından ilçe genelinde ulaşım kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için çalıştıklarına dikkat çekilen açıklamada “Başkanımız Nuri Güler'in çalışma programı dahilinde ilçemizin ulaşım ağı kalitesini en üst seviye çıkarabilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Soğukkuyu Mahallesi Çaykenarı Mevki güzergahında ekiplerimiz asfaltlama çalışmasını gerçekleştiriyor. Halkımızın ulaşımını iyileştirmeye, Köşk için canla başla çalışmaya devam ediyoruz” ifadeleri yer aldı.