Köşk'te atık yağlar geri dönüşüme kazandırılacak

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi çerçevesinde Köşk'te hayata geçirdiği geri dönüşüm projesinin adımlarını bir bir tamamlamaya devam ediyor. Sıfır atık projesinin kavram olarak yaygınlaşması için bu projeyi önemsediklerini vurgulayan Başkan Güler, “Bu konuda en büyük paydaşların belediyeler olduğunu düşünüyorum. Bunun avantaj haline dönüştürerek sıfır atığın bir yaşam felsefesi olmasını önemsiyoruz” dedi.

Ambalaj, kağıt, cam, atık pil, atık ilaç ve giysi kumbarası kampanyalarıyla Sıfır Atık Projesi'ni gerçekleştiren ve projeye bir yenisini daha ekleyerek atık madeni yağlarının doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesinin sağlanacağı ifade eden Belediye Başkanı Nuri Güler; “Toprak, su ve havayı koruyarak gelecek kuşaklara en güzel şekilde miras bırakmak en önemli görevlerimizden biri. Krom, arsenik, kadmiyum gibi ağır metaller içeren atık yağların toprak, su ve havaya karışmadan toplanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen tek kuruluş olan Petrol Sanayi Derneği (PETDER) ile atık madeni yağların toplanıp, bertaraf edilmesi için çalışmalarımıza başladık ve çevremiz için çok önemli bir adım attık. Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak ve kalıcı ekolojik zararlara neden olmamak için motor yağlarının ayrı bir yerde biriktirilmesi ve mevzuat gereği motor yağlarının kullanım ömürlerinin dolmasıyla birlikte lisanslı tesislere teslim edilmesi gerekiyor. Bizlerde, belediye şantiyemizde bulunan ve Makine İkmal, Bakım ve Onarım Servisimizde biriken atık motor yağlarını depolayarak PETDER'e teslim ettik. Atıksız bir doğada, coğrafyada yaşama hedefi ve projelerimizin sürdürülebilir olması düşüncesiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.