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Köşk'te bakır kablo hırsızları yakalandı

Aydın’ın Köşk ilçesinde bakır kablo hırsızları jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde bakır kablo hırsızları jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Ovaköy Mahallesi'nde hayvan işletmesine ait bir bahçenin içerisinde bulunan panodan sökülen bakır kabloları ve çeşitli malzemeleri çalan U.B., R.S., M.D. ve N.Ç. isimli şahıslar çaldıkları eşyaları araca yüklerken devriye Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.D ve N.Ç isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken U.B ve R.S isimli şahıslar tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Ele geçirilen malzemeler mal sahibine iade edildi.

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