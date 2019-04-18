Köşk'te centilmenlik ziyareti krize döndü

Aydın'ın Köşk ilçesinde Millet İttifakı adayı olarak belediye başkanlığı seçimlerine giren, ancak seçimi kaybedince rakibi Nuri Güler'e ‘Hayırlı olsun' ziyaretine giden Veli Tuna şok yaşadı. Başkan seçilen Nuri Güler'in Veli Tuna'nın ziyaretinden sonra arkasından yaptığı ‘Vicdanını rahatlatmaya gelmiş' şeklindeki konuşmasını centilmenlik ziyaretini krize döndürdü. Veli Tuna, “Kem söz sahibine aittir” diye konuşurken Nuri Güler de “Yanlış anlaşıldık” ifadelerini kullandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde yerel seçimlerin sona ermesi ile birlikte seçimi kaybeden Millet İttifakının adayı Veli Tuna, centilmenlik sergilerken şok yaşadı. Başkanı olduğu Ziraat Odası'nın yönetimi ile birlikte Köşk Belediyesi'ne giderek başkan seçilen rakibi Nuri Güler'i makamında ziyaret eden Veli Tuna, ziyaret sonrası arkasından yapılan açıklamayı etik bulmadığını belirterek “Ziyaret amacım gayet açık iken Nuri Güler'in arkamdan yaptığı açıklamayı kendisine yakıştıramadım. Aday olurken benim amacım doğup büyüdüğüm ilçeme hizmet etmekti. Halkımız rakibim Nuri Güler'i tercih etti. Halkın iradesine saygımız sonsuz. Seçim bitti, kazanan rakibime başkanı olduğum Köşk Ziraat Odası'nın yönetim kurulu üyeleri ile tebrik etmeye gittik. Amacımız ilçemize daha iyi hizmet etmek. Ancak ziyaret sonrası arkamızdan yapılan bu açıklama yakışıksız olmuş” diye konuştu.

Konuşmasının yanlış anlaşıldığını belirten Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, kendisine ‘hayırlı olsun' ziyaretine gelen Veli Tuna'ya yönelik, “Vicdanını rahatlatmak için ziyarete gelmiş” ifadelerinin yanlış anlaşıldığını ileri sürdü.