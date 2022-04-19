Köşk'te çocuklara özel kukla festivali düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Köşk Belediyesi tarafından çocukların görsel ve bilişsel zekalarını geliştirmeleri ve geleneksel çocuk oyunları kültürünü unutmamaları adına Geleneksel Ramazan Çocuk Eğlencesi ve Kukla Festivali düzenleyecek. Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan etkinlik 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 15.00'de Köşk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinlikte, kukla gösterisi, geleneksel çocuk oyunları, sihirli balon gösterisi ve balon atölyesinin yer alacağı öğrenildi.

Çocuk gelişimi ve geçmişten geleceğe dair değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması anlamında etkinliğin düzenleneceğini ifade eden köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, “Ramazan'ın sevincini çocuklarımızla birlikte yaşayacağız. Niyetimiz, ramazan ayında onların yüzünde bir tebessüm oluşturmak, onları eğlendirmek. Çocuklarımızı gülüp eğlenebilecekleri dolu dolu vakit geçirebilecekleri güzel bir festival bekliyor. Çocuk gelişimi açısından büyük öneme sahip kukla etkinliğimize tüm çocuklarımız davetlidir” dedi.

Tek aktörlü, üç boyutlu, taklit ve söze, karşılıklı konuşmaya dayanan geleneksel seyirlik oyunların çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyerek onları bir yandan eğlendirirken diğer yandan düşündürmesinin hedeflendiği etkinlikte pandemi sürecinde de evde vakit geçirmek zorunda kalan çocukların bilgisayar, tablet ve telefon bağımlılığından kurtularak sosyal hayata adapte olmalarının sağlanmasının hedeflendiği öğrenildi.