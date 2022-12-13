Köşk'te doğalgaz ateşi yandı, ilk kahveyi Başkan Güler pişirdi

Aydın'ın Köşk ilçesinde Belediye Başkanı Nuri Güler'in girişimleri sonucunda ilk kez doğalgaz hizmetiyle tanışan evlerde doğalgaz mutluluğu yaşanırken, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'i misafir ederek mutluluğunu kahve ikramı ile dile getiren Oktay ailesi, hizmet için Başkan Güler'e teşekkür etti.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yaptığı başvurular sonucunda Köşk'te hayata geçirilecek doğalgaz projesinin kabul edilmesinin ardından çalışmalar başladı. Geçtiğimiz Mart ayında başlayan alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Serdaroğlu Mahallesi'nde ise konutlarda doğalgaz kullanıma hazır hale geldi. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, doğalgaz bağlantısı yapılan ilk konutun sahibi olan Oktay ailesine hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak doğalgaz vanasını açarak, haneye ilk doğalgazı verdi. Daha sonra ailenin misafiri olan Başkan Güler, doğalgaz ocağında ilk Türk kahvesini pişirerek ev sahiplerine ikram etti.

2023 yılı içerisinde ilçenin tamamına doğalgaz bağlanmasını hedeflediklerini ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; ”Hemşerilerimizi doğalgaz konforuyla buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Girişimlerimiz sonucunda hayata geçirilen projemizi söz verdiğimiz gibi yaklaşık bir yıl sonra Serdaroğlu Mahallemize gaz vererek sonlandırdık ve bugün burada ilçemizde ilk doğalgaz kullanımına başlayan Oktay ailesine misafir olarak bu mutluluğu birlikte paylaştık. Hedefimiz en kısa zamanda ilçemizin tamamını doğalgaz rahatlığıyla buluşturmak. İnşallah bir kaç yıl içerisinde ilçe merkezimizdeki tüm mahallelerimizde doğalgaz arzını sağlayacağız. Gönüllerin Köşk'ünü inşa etmek için çıktığımız bu yolda daha nice güzel hizmetlere imza atmak temennisiyle, Köşk'ümüze ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyor, Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza ve milletvekillerimize şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.