Köşk'te doğalgaz kullanımı için geri sayım başladı

Köşk'te bu kış kademeli olarak hizmete sunulacak doğalgaz kullanımı için süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Bu kış Serdaroğlu Mahallesi'ni doğalgaza kavuşturacağız" dedi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde 2. etap doğalgaz nakil hattı altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bağlantı hatlarının tamamlanmasıyla birlikte vatandaşları bu kış doğalgaz konforuyla buluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Köşk Belediyesi olarak projelerimizle halkımızın refahını ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyoruz. Hemşehrilerimizin ekonomik ve çevreci yakıt olan doğalgaz konforuyla buluşması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Konuyla ilgili herhangi bir aksaklığa mahal vermemek ve hemşehrilerimizi bir an önce doğalgaza kavuşturmak adına sürecin yakından takipçisiyiz. Yetkili firmadan aldığımız bilgilere göre ara bağlantı hatlarının tamamlanmasıyla birlikte bu kış Serdaroğlu Mahallemizi doğalgaza kavuşturacağız. 2023 yılında da ilçe merkezimizin tamamında hizmete sunulacak. Doğalgaz, hava kirliliği, kentleşme ve modern şehircilik çalışmaları bakımından Köşk'ümüz için önemli bir adım olacak. Köşk Belediyesi olarak hemşehrilerimizin refahı ve daha müreffeh bir Köşk için var, gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.