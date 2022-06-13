Köşk'te ekipler teyakkuza geçti

Aydın'ın Köşk ilçesinde de etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında yağmur sularının sürüklediği kaya parçaları ve çamurla kapanan yolları açmak için Köşk Belediyesi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Özellikle Sarıçam, Cumayanı Mahalleleri gibi yüksek kesimlerde yaşanan su taşkınları nedeniyle yolların kapanması vatandaşların ulaşımını olumsuz yönde etkilemişti. Çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ve oluşabilecek olumsuzluklara erken müdahale etmek için ekiplerin hazır beklediklerini ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; “Öncelikle ilimiz genelinde meydana gelen yoğun yağıştan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tesellimiz can kaybının yaşanmamış olması. Köşk'ümüzde de bazı yollarımızda yağmur suyunun taşıdığı taş ve toprak nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi. Köşk Belediyesi olarak gelen ihbarları anında değerlendirerek çalışmalarımıza başladık. ilçe merkezimiz ve mahallelerimizde kapanan yolları iş makinalarıyla müdahale ederek ulaşıma açtık. şu anda bize gelen bilgiler ilçemiz genelinde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı yönünde. Yer yer devam edeceği öngörülen sağanak yağışlar nedeniyle ekiplerimiz meydana gelebilecek sorunlara erken müdahale edebilmek için teyakkuzda. Vatandaşlarımızdan da üzücü durumların yaşanmaması için tedbirli olmalarını rica ediyorum” dedi.