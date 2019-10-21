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Köşk'te ‘Evlilik Öncesi Eğitim' semineri düzenlendi

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksek Okulu (MYO) ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “Evlilik Öncesi Eğitim” semineri ilgi gördü.



Köşk MYO Müdürü Doç. Dr. Ayşe Demet Karaman ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik'in görüşmeleri sonucunda Efeler Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen “Evlilik Öncesi Eğitim” seminerine, öğrenciler ve personel katılım gösterdi.



“Hayat Boyu Öğrenme” etkinlikleri kapsamında gerçekleşen seminerde, Efeler Sosyal Hizmet Merkezinden AEP Eğiticisi/Sosyolog Banu Kalfa, AEP Eğiticisi/Sosyal Çalışmacı Esengül Bulut, AEP Eğiticisi/Sosyolog Hüsna Nur Koçak tarafından “Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçebilirim”, “Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri I-II”, “Hukuk”, “Evlilik ve Sağlık” konularında öğrencilerimize bilgilendirme yapıldı.

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