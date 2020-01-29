İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köşk'te ikamet yangını

Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen ikamet yangını sonucu bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen ikamet yangını sonucu bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Evi yanan aileye köylüleri teselli etmeye çalıştı.


Akşam saatlerinde Köşk İlçesine bağlı kırsal Cumadere Mahallesi'nde Mustafa Güngör'e ait evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada köylülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında kısa sürede ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının sobadan çıktığı belirtilirken, evi yanan Güngör Ailesi kış ortasında evsiz kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.