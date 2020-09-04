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Köşk'te koronavirüs denetimi yapıldı

Aydın’ın Köşk ilçesinde gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinde vatandaşlara tedbirlere uymaları hatırlatıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinde vatandaşlara tedbirlere uymaları hatırlatıldı.


İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak ikincisi gerçekleştirilen korona virüs denetimleri Aydın'da da devam ediyor. Bu kapsamda Köşk ilçesinde gerçekleştirilen denetimlere Köşk Kaymakamı Dilara Şenoğlu, Belediye Başkanı Nuri Güler ile tüm daire amirleri ve müdürleri katıldı. Zabıta, emniyet, jandarma, ilçe tarım ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleriyle yapılan denetimlerde, hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına ilişkin denetimler yapılırken vatandaşlar da kurallara uyulması konusunda uyarıldı.


Kaymakam Şenoğlu ile esnaflar ve vatandaşlarla sohbet ederek, kurallara uymanın önemine dikkat çeken Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Bu illeti hep birlikte kurallara riayet ederek yeneceğiz. Bugün vatandaşımıza konunun önemini bir kez daha anlatıp, farkındalık oluşturmaya çalıştık. Her bir vatandaşımızın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını istiyoruz; çünkü bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Hepimiz tedbirlerimizi en üst seviyede almaya devam edersek, korona virüsle mücadelede o denli başarılı oluruz" dedi.

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