Köşk'te kuraklığa dayanıklı yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Aydın'ın Köşk ilçesinde, İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Merkez, Yavuzköy ve Çiftlik mahallelerinde deneme amaçlı kuraklığa dayanıklı kaba yem bitkisi olarak bilinen sorgum tohumu dağıtıldı.

Bu yıl yağışların az olmasıyla beraber barajlardaki doluluk oranının da düşmesi dolayısıyla sulama sezonunda çiftçilere 2 kez su verilmesi kararı üzerinde Aydın'ın da ürün tablosunda değişiklik yaşandı. 2007 yılından bu yana en kurak ve susuz yılını yaşayan Aydın'da, üreticiler de ürünlerinde değişiklik yaparak mecburi ekim yapmaya başladılar. Aydınlı üreticiler yaşanan sulama sıkıntısı sebebiyle daha az su isteyen ürünlerin ekimine yönlendirilirken, Köşk İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından deneme amaçlı kuraklığa dayanıklı kaba yem bitkisi olarak bilinen sorgum tohumu dağıtıldı. Yaşanabilecek olası kuraklığa karşı önlem olarak ve hayvancılıkta en önemli girdi maliyeti olan yem maliyetini düşürmek amacıyla bu çalışmayı başlattıklarını ifade eden Köşk İlçe Tarım Müdürü Bülent Güner, “Tarımsal üretimin devamı, yaşanabilecek kuraklıkta olası verim düşmesinin önlenebilmesi ve hayvancılıkta en önemli girdi maliyeti olan yem maliyetini düşürmek için böyle bir uygulama gerçekleştirdik. Uygulama kapsamında ilçemiz merkezi, Çiftlik ve Yavuzköy Mahallelerinde deneme amaçlı 5 çiftçiye toplam 175 dekarlık alanda ekim yapılmak üzere Bakanlığımızca hibeli olarak dane sorgum tohumu dağıtıldı. Tohumlar ekimden hasada kadar Müdürlüğümüzce takip edilecektir. Verim ve kalitenin beklenen düzeyde olması durumunda tohumluk dağıtımını tekrar yapacağız ve sonuçları çiftçilerimizle paylaşacağız. Çiftçilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kuraklığa dayanıklı olan sorgum bitkisi hakkında da bilgi veren Güner; “Sorgum bitkisi genel olarak yem bitkisi olarak da bilinen, sulama ortamının olduğu tarlalarda her zaman daha fazla yetişebilme imkanı olan bitkilerden biridir. Aynı zamanda tek yıllık yem bitkisi olarak da bilinir. Dane, silo ya da yeşil yem gibi yem türlerinde kullanılmaktadır. İlk veya ikinci ürün olarak tercih edilen sorgum yetiştiriciliği, uygun şekilde yapılması halinde her yıl en az 5 - 6 kere biçilebilir şekilde yetişen kaba yem bitkisidir” dedi.