Köşk'te traktör şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında traktör şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Köşk ilçesi Akçaköy Mahallesi Gövecik Mevkii'nde saat: 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinlerinden Mesut Kayalık sabah saatlerinde tarlasına gitmek üzere yola çıktı. Ödemiş yolu üzeri Gövecik Mevkii'nde Kayalık'ın nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kayalık'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kayalık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.