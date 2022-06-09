Köşk'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aydın'ın Köşk ilçesinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın genelinde olduğu gibi Köşk ilçesinde de uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde denetimler ve çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Köşk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheliyi takibe aldı.

Takibe alınan A. B. (25) isimli bir şüpheliden şüphelenen ve harekete geçen ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri düğmeye basarak operasyon başlattı. Şüpheli şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, 17 gram metamfetamin, 1 adet av tüfeği, tüfeğe ait 25 adet fişek ve uyuşturucu madde tartmak için kullandığı tespit edilen 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Ekiplerin başarı operasyonu sonucu gözaltına alınan A. B. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. A. B. çıkarıldığı mahkemece “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçu”ndan tutuklanarak cezaevine gönderildi.