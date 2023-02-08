Köşk'ten giden yardımlar Elbistan'a ulaştı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında harekete geçen Köşk Belediyesi'nin başlattığı kampanya çerçevesinde vatandaşlardan toplanan yardımlar Elbistan'a ulaştı.

Köşk Belediyesi tarafından deprem bölgesine gönderilen araçlar Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine ulaşarak yardımları depremzedelere dağıttı. Belediye tarafından yardım kampanyasının devam ettiğini belirten Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; “Köşklü hemşehrilerimizin destekleriyle oluşturduğumuz yardım paketlerini taşıyan araçlarımız Kahramanmaraş, Elbistanlı depremzede vatandaşlarımızla buluştu. Toplanan yardımları deprem bölgelerine ulaştırmak için ekiplerimizin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bugünde bazı hemşehrilerimiz sağ olsunlar yardım paketlerini deprem bölgesine ulaştırmak için gönüllü oldular. Araçlar yüklendi ve hataya doğru yola çıktı. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız” diye konuştu.