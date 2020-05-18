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Kovid-19 tedbirleri kapsamında Çeştepe, Nazilli ve Çine Hayvan pazarları açıldı

Aydın Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi’nden kapalı olan hayvan pazarları ile ilgili olarak kararlar alındı.

Aydın Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nden kapalı olan hayvan pazarları ile ilgili olarak kararlar alındı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçtiğimiz ay kapatılan hayvan pazarları açılırken, alım satımlarda hayırlaşma işleminin geleneksel el sıkıp sallama yöntemi ile değil sözlü olarak yapılması şartı getirildi.


Aydın'da kapalı olan hayvan pazarları ile ilgili olarak alınan kararla, Efeler-Dalama hayvan pazarının alt yapısının uygun olmaması nedeniyle kovid-19 tedbrileri kapsamında kapalı kalmasına, Çeştepe, Nazilli ve Çine hayvan pazarlarının bugünden itibaren faaliyetlerine başlamasına karar verildi.


Açılacak olan hayvan pazarlarında uygulanacak tedbirler ise şöyle sıralandı; Hayvan pazarlarında maske takmak zorunludur. Maskesi bulunmayanlara işletmeci tarafından girişte maske temin edilecektir. Giriş ve çıkışlar tek noktadan ve farklı kapılardan yapılacak, girişlerde vatandaşların vücut ısıları dijital ısı ölçer ile ölçülerek vücut ısısı 38 dereceden fazla olanların girişine izin verilmeyecektir. Giriş ve çıkış bölümleri yönlendirici levhalar ile düzenlenecektir. Giriş-çıkışlarda ve hayvan pazarı içerisinde ihtiyaç duyulan muhtelif yerlerde el dezenfektanı bulundurulacaktır. Pazar içerisinde bulunan WC ve lavabolar temiz tutulacak, bu noktalarda sıvı sabun, peçete, otomatik kurutma makinası gibi malzeme ve gereçler yeteri kadar bulundurulacaktır. Pazar içerisinde fiziki temastan kaçınılacak (el sıkışarak pazarlık yapma vb.) sosyal mesafe sürekli korunacaktır. Hayvan pazarında sosyal mesafeyi olumsuz etkileyecek kalabalık olması halinde, işletmeci tarafından vatandaşlar kontrollü şekilde içeriye alınacaktır. Hayvan pazarlarında görevli Resmi Veteriner Hekimlerin bulundukları bölüme vatandaşların girişleri yasaktır. Veteriner Hekimler ile vatandaşın direkt temasını önlemek için evrak alış-verişinin yapıldığı bölüm şeffaf bariyerli olacaktır. Veteriner Hekimler için yeteri kadar eldiven, maske, siperlik, el dezenfektanı ve tek kullanımlık önlük bulundurulacaktır. Giriş ve çıkışların daha kontrollü olmasını sağlamak ve oluşacak yoğunluğu kontrol altında tutmak amacıyla Aydın'da bulunan hayvan pazarlarının 01 Nisan- 31 Ekim 2020 tarihleri arasında sabah 06:00'da, 01 Kasım 2020- 31 Mart 2021 tarihleri arasında sabah 07.00'da açılmasına karar verilmiştir. Belirtilen pazar açılış saatlerine riayet edilecektir.

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