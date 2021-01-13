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Kovid-19'la mücadelede temizlik personelinin rolü büyük

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi temizlik personelinin özverisiyle, pandemiyle mücadele daha güçlü yürütülüyor.


Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nden Kovid-19'la mücadelenin görünmeyen kahramanlarına teşekkür edilen açıklamada, “Sağlık tesislerinin temizliği konusu, insan hayatını etkileyen en önemli faktörlerin başında geliyor. Temizlik personellerimiz ; Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerimiz tarafından hastane enfeksiyonları, el hijyeni, hastane temizliği, dezenfeksiyon malzemeleri ve uygun uygulama yöntemleri hastane enfeksiyonlarına neden olan mikroorganizmalar ,izolasyon kuralları,koruyucu ekipman kullanımı,kan yolu ile bulaşan hastalıklar ve riskli yaralanmalar,atık yönetimi ,atıkların taşınması,ayrıştırılması ve toplanması, konularına yönelik düzenli eğitimlere tabii tutulmaktadır. Yoğun Bakım Ünitelerinden, hasta odalarına kadar hastanemizin her yerinde eğitimli temizlik personellerimiz hizmet vermektedir. Hijyenin önemli olduğu şu günlerde en büyük görev kendilerine düşmektedir. Temizlik personellerimiz; güvenli hizmet sunumu için uyulması gereken temizlik kuralları ve riskli alan tanımlamaları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Hastanemiz bünyesinde büyük özveri ile çalışan,emek veren tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz” denildi.

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