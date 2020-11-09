Kovid-19'u yenen 61 yaşındaki hasta sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Hasibe Özgeçen Dincel ve ekibi, immün plaza tedavisi ile Kovid-19'u yenen 61 yaşındaki Meryem Küçük'ü evinde ziyaret etti. Küçük, sağlığına kavuşmasını sağlayan, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 1 ay önce solunum sıkıntısı ile Didim Devlet Hastanesinden sevk edilen 61 yaşındaki Meryem Küçük, yeni tip Korona virüs KCovid-19) testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Kısa sürede hastalığın tüm belirtilerini gösteren Küçük, durumu ağırlaşınca hastanenin Kovid-19 pozitif yoğun bakım ünitesine transferi sağlandı. Yaklaşık 7 gün boyunca solunum cihazına bağlı olarak hayata tutunmaya çalışan Küçük, hastanede yeni uygulanmaya başlanan Kovid-19 ile mücadelede önemli bir yöntem olan immün plazma tedavisi uygulandı. Tedaviye olumlu yanıt vererek yoğun bakımdan servise alındı. Servisteki tedavileri sonrası Korona virüs testi negatife döndü ve virüsü yenerek taburcu edildi.

Hastanın taburcu olmasının ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Yönetim Birimi tarafından Meryem Küçük evinde ziyaret edildi. Ziyaret süresince hastalığı ile ilgili yaşadığı zorluklar, bu süreçteki yaşadıklarını dile getirip yönetim birimi ile sohbet eden Meryem Küçük, “Hastanede kaldığım süre boyunca benimle yakından ilgilenen Anestezi Uzmanı Dr. Nazan Çay, Dr. Huriye Sarıkaya, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.Ayşen Öz ve Kovid-19 yoğun bakımda, göğüs servisinde çalışan tüm hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarına minnettarım. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.