Köy okulunda açılan ilk bilim fuarı beğeni topladı

Aydın'ın Nazilli İlçesinde ilk kez bir köy okulunda bilim fuarı düzenlendi.

Her yıl TÜBİTAK tarafından düzenlenen 4006 bilim fuarı seçmelerinde sergileme hakkı kazanan ilçedeki 6 okul arasına girmeyi başaran ilçeye bağlı kırsal Kızıldere Mahalle Ortaokulu öğrencileri sergilediği 20 bilimsel çalışmayla görücüye çıktı. Çocukların açtığı standı gezen Belediye Başkan Yardımcısı Öreroğlu, çocuklardan ilham aldığı tahterevalli projesini ilçe genelinde yaygınlaştıracağını söyledi.

İlçeye 20 kilometre mesafedeki kırsal Kızıldere Mahallesi Ortaokulunda ilk kez geçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışına Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu başta olmak üzere Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Abak, CHP İlçe Başkanı Serkan Sevim, MHP İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, Kızıldere Muhtarı Hüzeyin Özdemir, Bağcıllı Muhtarı Hasan Güler, okul müdürleri, öğrenci velileri ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının söylenmesinin ardından Okul Müdürü Gülizar Sağcan Aslan bir açılış konuşması yaptı. Okul halk oyunları ekiplerinin gösterilerini sunmasının ardından da protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından bilim fuarı açılışı gerçekleştirildi. 20 projenin sergilendiği stantların gezilmesinin ardından konuklara ikramlarda bulunuldu.

Kızıldere Ortaokulu Müdürü Gülizar Sağcan Aslan, “TÜBİTAK'ın desteğiyle bu yıl ilk kez bilim fuarı düzenledik. Bilim fuarları, öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından birisidir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimiz danışman öğretmenlerimizin nezaretinde özverili çalışmalarını ortaya koydular. Proje çalışmalarında emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarıma, öğrencilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Gelecek yıllarda da fuarımızın daha çok projelerle geleneksel halde yapılmasını temenni ediyorum” dedi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, Kızıldere okulunda ilk kez bir bilim fuarı düzenlendiğini ifade ederek, “Okulumuz aynı zamanda beyaz bayrak ve beslenme dostu okul unvanlarına da sahip. Okulumuzu bu yönlerden de ayrıca tebrik ediyorum. Biz bilim fuarlarını her zaman önemsiyoruz. Çünkü küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızın ufku genişliyor. Ve ilerleyen çağlarda daha yüksek kademelere geldiklerinde hakikaten günümüzün ihtiyaçları olan projeleri iletebilme anlamında katkı sağlayacak pozisyona geliyorlar. Bunu küçükten büyüğe doğru lise çağlarındaki çocuklarımızın projelerinde görüyoruz. Nazilli'de ve okulumuzda bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz bilim fuarımızın ileride daha iyi neticelere ulaşacağını düşünüyorum. Ayrıca ilçemizde köyde açılan ilk bilim fuarı olma başarısını gösterdikleri için de emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” dedi.

Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, bilim konusunda oluşturdukları farkındalıktan dolayı öncelikle Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve okul müdürümüze çok teşekkür ederek, “Biz öncelikle bu kadar güzel projelerle karşılaşacağımızı düşünmüyorduk. Ama çocuklarımızın hayalleri bize de ufuk açtı. Buradaki birkaç proje özellikle bizim uygulayabileceğimiz projeler. Bunlardan bir tanesi çocukların oyun alanları ile ilgiliydi ve biz de çocuklarımıza söz verdik. Tahterevalli projesini Nazilli Belediyemize proje olarak sunduklarında okulumuzda uygulayacağımızı söyledik. Zaten belediye olarak çocuk oyun sokakları isimli projemiz var. Bu projeleri oralarda da kullanabiliriz diye düşünüyoruz. Buradaki izlenimlerimize göre ne kadar doğru yolda olduğumuzu gördük. Eğer çocuklarımıza bilimle ilgili farkındalık oluşturursak onlar birer cevher olarak içlerindeki her türlü fikir ve yeni buluşuşa bizler de destek oluruz. Bizlerin görevi onların önünü açmak. Türkiye'nin ileride çağdaş medeniyetlere ulaşmasında bilimden başka çaresi yok. En büyük enerjimiz de bu anlamda çocuklarımız ve gençlerimiz. Bu noktada her zaman yanlarında olacağız. Ayrıca çocuk tiyatrolarını da kırsal mahallelerimizdeki çocuklarımızın ayaklarına getireceğiz. Aydın Büyükşehir Belediyemize ait gezici TIR ile bunu gerçekleştireceğiz. Yeni dönemde çocuklarımızı tiyatro ve sanatla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.