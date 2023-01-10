Köy Yaşam Merkezi'ndeki seralarda minik ellerle umutlar yeşeriyor

Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi'ndeki sera alanında öğrenciler topraksız tarım yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatlarıyla aktif olarak kullanılmayan köy okulları yeniden düzenlenerek gerekli donanıma kavuşturulduktan sonra “Köy Yaşam Merkezleri” ne dönüştürülüyor. Çok yönlü eğitim merkezleri haline gelen Köy Yaşam Merkezlerinin en güzel örneklerinden biri de Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı Çulhan Köyü'nde bulunan Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın “Matematik Seferberliği” nden yola çıkarak başlayan serüven sonucunda anasınıfı, doğa sınıfı, can dostlar evi, tarım alanı, kamp alanı, El Harezmi bahçesi, gözlem evi, can dostlar evi ve bocce sahası gibi sanattan spora, doğadan tarıma pek çok alanı içinde barındıran bir merkeze dönüşen Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi, öğrencileri 21. Yüzyıl becerilerine sahip özgüvenli bireyler olarak yetiştirmek üzere verimli bir ortam sunuyor.

Bu merkezde öğrenciler genel tarım alanının dışında sera alanında topraksız tarım da yapıyorlar. Sabır ve özveriyle çalışarak hak edilen güzel sonuca ulaşmayı öğrenmenin en doğal yolu olan tarım ile öğrenciler, zamanlarını verimli kullanarak, sevgiyle baktıkları ürünlerinin yeşerdiğini görmenin mutluluğunu yaşıyor.

Topraksız tarım alanını yerinde inceleyen Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş yapmış olduğu açıklamada, “Ülkemiz ve dünyamız için gerekliliği tartışılmaz olan üretimin, minik ellerle eğitim çatısı altında yapılıyor olması yürekleri ısıtıyor. Çocukların eğitim alırken deneyimli insanlarla buluştuğu, kültür transferi yapıldığı bir mekân haline gelen ve günümüzde geri plana atılmış olan değerlerin tekrar gün yüzüne çıktığı yerler olan Köy Yaşam Merkezleri, geleceğe dair umutları da yeşertmeye devam ediyor. Öğrencilerimize bu imkânın sunulmasında, Köy Yaşam Merkezleri projesini hayata geçiren Sayın Bakanımız başta olmak üzere bize desteğini hiç esirgemeyen Sayın Valimiz ile yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.