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Köylüler seferber oldu, ormanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı kırsal Altıntaş mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını köylülerin duyarlılığı sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı kırsal Altıntaş mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını köylülerin duyarlılığı sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı. 5 hektar Kzılçam ormanının zarar gördüğü yangının söndürülmesinde büyük fedakarlık yapan Altıntaş Mahallesi sakinlerine Nazilli Orman İşletme Müdür Türkay Karaçay, teşekkür etti.



Edinilen bilgiye göre yangın saat 16.00 sıralarında Bozdoğan-Muğla sınırına yakın Altıntaş mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yangın söndürme ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekipler gelene kadar yangının büyümemesi için canla başla mücadele eden Altıntaş mahallesi sakinleri büyük takdir topladı. 4 arazöz, 9 su tankeri, 5 orman mühendisi, 15 orman işçisi ve 50'den fazla mahalle sakininin müdahale ettiği orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Nazilli Orman İşletme Müdür Türkay Karaçay, büyük fedakarlık göstererek yangının söndürülmesine destek veren köylülere teşekkür etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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