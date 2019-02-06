Kozalak toplarken çam ağacından düşen işçi kurtarılamadı

Aydın'ın Koçarlı İlçesi'ne bağlı Mersinbelen kırsal mahallesinde yaşayan 52 yaşındaki Ali Günaydın, kozalak toplarken çam ağacından düştü. Ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahıs doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Talihsiz işçinin iç organlarının düşme sonucu patladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; Mersinbelen'den Çallı bölgesine gündelikçi olarak çam ağaçlarından kozalak toplamaya giden Ali Günaydın, akşam saatlerinde çıktığı yüksek bir çam ağacından düştü. Çevredekiler tarafından bahçeden alınan talihsiz işçi 112 Ambulansı ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köyde yalnız yaşadığı ve hiç evlilik yapmadığı öğrenilen Ali Günaydın'ın ölümü herkesi üzerken, talihsiz işçinin küçüklüğünden geçimini beri kozalak toplama işçisi olarak kazandığı öğrenildi.