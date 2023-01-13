Kozdere Göleti için imzalar atıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesine yapılması planlanan ve 3 bin 380 dekar zirai alana can suyu olması hedeflenen Kozdere Göleti ve Sulama Tesisi için imzalar atıldı.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'ın, Nazilli ilçesine yapılacak olan Kozdere Göleti ve Sulama Tesisi zirai alanlara can suyu olacak. Bu çerçevede Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, “Aydın Nazilli Kozdere Göleti ve Sulaması” işinin sözleşmesini imzaladı. Sözleşme dahilinde Nazilli'ye ön yüzü membran kaplı kaya dolgu tipinde 41.5 metre yüksekliğinde Kozdere Göleti ve Sulama tesisi yapılacak. Ayrıca tamamlanmasının ardından tesis, 3 bin 380 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek.