Kruvaziyer turizminin devleri, Günel'in veda yemeğinde buluştu

Dünya kruvaziyer limancılığı sektörünün en büyük kuruluşu MedCruise'un (Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği) 54. Genel Kurulu, Güvercinada da düzenlenen veda yemeği ile sona erdi. Kuşadası Belediyesi tarafından organize edilen geceye yaklaşık 200 sektör temsilcisi katıldı.

MedCruise Başkanı Airam Diaz, yaptığı konuşmada, “ MedCruise 54. Genel Kurulumuzu Kuşadası'nda yapmaktan büyük heyecan duyduk. Öncelikle bize Kuşadası'nda unutulmaz 3 gün yaşatan başta Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel ve ekibine ve Ege Port yetkililerine teşekkür ediyoruz. Kruvaziyer turizminde geleceği parlak olan Türkiye ve Kuşadası'nın bizler için önemi çok büyük. İlişkilerimizi de bu yönde geliştirmek için her türlü desteği vereceğiz. “dedi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel MedCruise üyelerini Kuşadası'nda ağırlamaktan büyük bir sevinç ve onur duyduklarını belirterek; “Değerli MedCruise üyeleri hoş geldiniz. Sizleri Kuşadamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Yoğun bir programı sınırlı bir sürede tamamladınız. Kruvaziyer sektörünün aktörlerine Türkiye'nin yükselişini yerinde göstermek ve birinci ağızdan dinletmek bizler için büyük önem taşıyordu. Umarım burada gerçekleştirdiğiniz görüşmeler verimli geçmiş ve biz kendimizi sizlere doğru anlatabilmişizdir. Sizleri daha uzun süreli ve aileleriniz ile birlikte tekrar kentimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız. Umarım Türk misafirperverliğinin gereğini yerine getirebilmiş ve sizleri iyi ağırlayabilmişizdir. Bu ve benzeri organizasyonlara daha pek çok kere ev sahipliği yapmak isteriz. Kentimize kruvaziyer seferlerinin artması yönünde vereceğiniz destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. “ dedi.

MedCruise 54. Genel Kurulu veda yemeğine Kuşadası Kaymakamı Saddetin Yücel Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel MedCruise Başkanı Airam Diaz, , TUI Cruıse Liman Operasyon Müdürü Marcfus Puttich, Royal Caribbiean Kurumsal Direktörü Ana Karina Santini MSC Cruise Yönetim Başkanı Elisabetta De Nardo Viking Cruise Liman Operasyon Müdürü Karl Ryen,Celestyal Cruise Operasyon Direktörü Capt. Vassilios Gazikas, Virgin Voyages tur operasyon direktörü Juan Trescastro, gibi sektörün başaktörlerinin yanısıra yaklaşık 200 kruvizayer işletmesinin üst yönetimi temsilcisi katıldı.