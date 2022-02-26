Kruvaziyer yolcularının yeni destinasyonu Kuşadası'nda turistik çarşılar olacak

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dünyanın önde gelen kruvaziyer şirketlerinden Costa Cruises'un Avrupa'daki üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantıda, kruvaziyer gemileriyle Kuşadası'na gelen turistlerin kent ekonomisine daha fazla katkı sunmaları için izlenmesi gereken yol haritası masaya yatırıldı.

Kuşadası'nın sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler ile konaklama olanaklarının tanıtılması için yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara bizzat katılan Belediye Başkanı Ömer Günel, bir yandan da kentteki kruvaziyer turizminin gelişimi için temaslar kuruyor. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel, uzun bir aradan sonra Kuşadası'na sefer düzenleyecek olan Costa Cruises'un Avrupa'daki üst düzey yöneticileri Andrea Colaci ve Andrea Fiori ile bir toplantı yaptı.

Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıya, Costa Cruises'un Türkiye'deki tur firması olan Tura turizmin temsilcileri Leyla Öner Günçavdı, Kemal Öner, Ali Kuluyever ve Burak İnanç da katıldı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, kruvaziyer gemileriyle Kuşadası'na gelen turistlerin kentin turistik çarşılarında daha fazla vakit geçirerek esnafa sunacakları ekonomik değerin artırılmasını sağlamak amacıyla neler yapılabileceği ele alındı. Ayrıca Kuşadası'nda yatırım yapmak isteyen Costa Cruises firması ile Kuşadası Belediyesi'nin iş birliği içerisinde çalışması kararlaştırıldı.

Kuşadası'nın Akdeniz'in en önemli kruvaziyer limanlarından biri olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Pandeminin oluşturduğu krizi fırsata çevirerek turistik çarşılarımızı baştan aşağıya yeniledik. Kısa süre sonra Grand ve Orient Bazaar'daki yenileme çalışmalarımızı da tamamlayacağız. Kentimizde kruvaziyer turizminin daha çok gelişmesine katkı sunmak için Costa Cruises'un yöneticileri Andrea Colaci ve Andrea Fiori ile çok faydalı bir toplantı yaptık. Kent merkezimizi kruvaziyer yolcuları için bir destinasyon haline getirmek hedefindeyiz. Bu amaçla Kuşadası'nın tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkaracak çalışmalarımızı devreye sokacağız. Ayrıca yöresel lezzetlerini de yerli ve yabancı turistlere tanıtmak amacıyla çeşitli gastronomi etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Kuşadası'na gelen turist kentimizde aradığı her şeyi bulacak. Amacımız limana yanaşan gemilerdeki turistlerin esnafa maddi açıdan daha fazla değer katmasını sağlamak. Çünkü esnafımız bizim için çok kıymetli. Ancak esnafımızın da gelecek misafirlerimize karşı duyarlı olması büyük önem taşıyor. Tek bir turistin bile kentimizden üzgün ayrılmasına tahammül edemeyiz” diye konuştu.