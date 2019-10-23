'Kucaklaşma' projesi Didim'deki tüm okullarda uygulanacak

Didim Kaymakamlığı, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Didim Kent Konseyi tarafından pilot okullarda uygulanan ve bu yılda ilçedeki tüm ilkokullarda uygulanacak olan “Kucaklaşma Zamanı" projesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Didim Gazi İlkokulu bahçesindeki Mehmet Fahri Çıraoğlu salonunda gerçekleşen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, şube müdürleri, okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı.

Toplantıda konuşan Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız Didim Kaymakamlığı, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Didim Kent Konseyi işbirliğiyle geçen yıl başlatılan projenin bu yıl tüm okullarda gerçekleştirilmesi noktasında adım attıklarını belirtti. Ayyıldız projenin amacının çocukların aileleriyle birlikte etkinlikler yaparak, sosyal hayata katılmalarını sağlamak olarak açıklarken, bu süreçte yapılan etkinlikler ve puanlama sistemi hakkında bilgiler verdi.

İlçedeki tüm okullarda başlayacak projenin ilk etapta 2. ve 3. sınıflarda başlatılacağını kaydeden Ayyıldız, konuyla ilgili okullarda hem öğrenciler hem de velilerle seminer düzenleyeceklerini belirtti.