Küçük kızın kuşunu çalan hırsız 50 saatlik kamera kaydından bulundu

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, küçük bir kız çocuğunun muhabbet kuşunu çaldığı iddia edilen şüpheli, polisin 50 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; 12 Nisan 2019 günü Kuşadası merkez Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir daireden küçük yaştaki bir kız çocuğuna ait muhabbet kuşunun çalındığının ihbar edilmesi üzerine, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından suçlu veya suçluları yakalamak için çalışma başlatıldı. Binanın ve çevredeki iş yerlerinden temin edilen yaklaşık 50 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının titizlikle incelenmesi sonucu, olayı M.A.D .(39) isimli şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheli M.A.D., polis ekipleri tarafından Sanayi Kavşağında yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan muhabbet kuşu, küçük yaştaki kız çocuğuna teslim edildi. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.