Küçük tüp patladı, korkusu büyük oldu

Aydın'ın Didim ilçesinde küçük piknik tüpünün patlama neticesinde çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürülürken, korkulu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre olay; Efeler mahallesi 1344 sokak Ceylan Apartmanının birinci katında meydana geldi. Mutfakta yanık halde olan piknik tüpü bir anda patladı. Patlamanın da etkisiyle alevler mutfağa sıçradı. Apartman dairesi alevler içinde kalırken olayı gören ev sahibi ve komşuları durumu İtfaiyeye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın büyümeden müdahale ederken, olayda yaralananın olmaması sevindirdi. Piknik tüpünün kopan parçaları komşuların bahçelerinden toplanırken, patlama sebebiyle korku dolu anlar yaşandı.