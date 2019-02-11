İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçükler büyüklere örnek oldu

Aydın Efeler ilçe merkezinde eğitim öğretim veren yaklaşık yarım asırdan bu yana eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Gazipaşa Ortaokulu’nun öğrencileri uygulamaları ile büyüklere örnek oldu.

Aydın Efeler ilçe merkezinde eğitim öğretim veren yaklaşık yarım asırdan bu yana eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Gazipaşa Ortaokulu'nun öğrencileri uygulamaları ile büyüklere örnek oldu. Hastaneler ve okullar civarında olan okulun öğrencileri çevre temizliği yaptı.


Aydın Gazipaşa Ortaokulu 6/C sınıfı öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında çevreye atılan çöplere dikkat çekmek için anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Türkçe Öğretmenleri Hakkı Çelik öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Efeler ilçesinin Okullar Bölgesi temizlendi. Öğrenciler bir taraftan çevre temizliği yaparken diğer taraftan da “Sokaklar evimiz kirletmeyelim” , “Atmak kolay toplamak zor” , “Doğayı hor gören geleceği zor görür” gibi sloganlar atıp döviz taşıdılar.


Vatandaşlarla da sohbet edip çevrenin önemini anlatan okul öğrencileri çevrede mıntıka temizliği yapıp her yeri pırıl pırıl yaptılar. Okul Müdürü Nadir Coşkun, öğrencilere uyguladıkları proje ve çevreye olan duyarlılıklarından dolayı teşekkür edip sıcak çikolata ikram etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.