Küçükler büyüklere örnek oldu

Aydın Efeler ilçe merkezinde eğitim öğretim veren yaklaşık yarım asırdan bu yana eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Gazipaşa Ortaokulu'nun öğrencileri uygulamaları ile büyüklere örnek oldu. Hastaneler ve okullar civarında olan okulun öğrencileri çevre temizliği yaptı.

Aydın Gazipaşa Ortaokulu 6/C sınıfı öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında çevreye atılan çöplere dikkat çekmek için anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Türkçe Öğretmenleri Hakkı Çelik öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Efeler ilçesinin Okullar Bölgesi temizlendi. Öğrenciler bir taraftan çevre temizliği yaparken diğer taraftan da “Sokaklar evimiz kirletmeyelim” , “Atmak kolay toplamak zor” , “Doğayı hor gören geleceği zor görür” gibi sloganlar atıp döviz taşıdılar.

Vatandaşlarla da sohbet edip çevrenin önemini anlatan okul öğrencileri çevrede mıntıka temizliği yapıp her yeri pırıl pırıl yaptılar. Okul Müdürü Nadir Coşkun, öğrencilere uyguladıkları proje ve çevreye olan duyarlılıklarından dolayı teşekkür edip sıcak çikolata ikram etti.