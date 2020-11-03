Küçükyumuk ailesi, gözyaşları arasında uğurlandı

İzmir'de meydana gelen büyük depremde enkaz altından cansız bedenleri çıkarılan Küçükyumuk ailesi Aydın Bey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğndeki depremde Mert ve Eda ile 2 yaşındaki oğulları Ateş Küçükyumuk, bulundukları Mansuroğlu Mahallesi Doğanlar apartmanının göçmesi sonucu enkaz altında kalmıştı. Depremin ardından Küçükyumuk ailesinin yakınları kendilerine ulaşamazken, sosyal medya üzerinden ailenin kurtarılması için çağrı yapmıştı. Doğanlar apartmanı enkazında çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri 55 saatin sonunda enkaz altındaki aileye ulaştı. Ekipler baba Mert, anne Eda ve 2 yaşındaki çocukları Ateş Küçükyumuk'un cansız bedenlerini enkaz altından çıkardı.

Gözyaşları arasında uğurlandılar

İzmir depreminde hayatını kaybeden Aydınlı Küçükyumuk ailesi için cenaze namazı Efeler Bey Camii'nde kılındı. Küçükyumuk ailesinin yakınları tabutlara sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından baba Mert Küçükyumuk Efeler Kemer Mezarlığı'nda, anne Eda ve 2 yaşındaki oğulları Ateş Küçükyumuk ise İzmir'in Bornova ilçesinde Yeni Hacılarkırı mezarlığında sevenlerinin gözyaşları içerisinde defnedildi.

Cenazeye depremde hayatını kaybeden Mert Küçükyumuk'un annesi Seher ve babası Aydın Küçükyumuk, Eda Küçükyumuk'un annesi Hatice ve babası Abdurrahman Savran, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ile Küçükyumuk ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.