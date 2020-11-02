İzmir’deki depremde hayatının kaybeden Küçükyumuk ailesi son yolculuklarına Aydın’dan uğurlanacak.
İzmir'deki depremde hayatının kaybeden Küçükyumuk ailesi son yolculuklarına Aydın'dan uğurlanacak.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı enkazından Mert-Eda Küçükyumuk ve 2 yaşındaki çocukları Ateş'in cansız bedenine ulaşılarak çıkartılmıştı. İzmir'deki büyük depremde enkaz altından çıkarılan Küçükyumuk Ailesi'nden geriye çocuklarıyla çekilmiş mutlu fotoğraf karesi kaldı.
Depremde hayatını kaybeden Mert-Eda Küçükyumuk ve 2 yaşındaki oğulları Ateş'in cenaze namazları yarın öğlen Efeler Bey Camii'nde kılınacak. Cenaze namazlarının kılınmasının ardından baba Mert Küçükyumuk'un Efeler'de, anne Eda ve 2 yaşındaki Ateş Küçükyumuk'un ise İzmir'in Ödemiş ilçesinde defnedileceği öğrenildi.