Küf hastalığı soğan fiyatlarını yükseltti

Ege Bölgesi'nin en büyük sebze ve meyve hallerinden biri olan Acarlar Toptancı Hali'nde, soğanda görülen küf hastalığının ardından satışlar azaldı. Küf hastalığı ile birlikte piyasadaki soğan yetersizliğinden dolayı fiyatların yükseldiğini ifade eden halciler, hükümetin soğan ithalatı yapması ile fiyatların düşeceğini ifade etti.

Soğan hasadının başlayacağı Nisan ayına kadar Türkiye'de yeterli soğan bulunamayacağını savunan hal esnafı, geçen yıllarda 30 kamyon soğan sattıklarını, bu yıl bu rakamın 10 kamyonla sınırlı kalacağını söyledi. Halciler, ithalat olmadığı takdirde 1,5 aylık bir zaman diliminde Türkiye'de soğanın yok satacağını iddia etti.

“Türkiye'de bu sene hastalıktan dolayı verim az”

Acarlar Toptancı Hali'nde meyve ve sebze toptancılığı ile uğraşan Cem Çınar, “Bu sene soğanlarda küf hastalığı görüldü. Onun için verimler yüzde 50 azaldı. Şu anda Türkiye'ye yetmeyecek durumda soğan bulunuyor. Türkiye'deki soğanların hasadın başladığı Nisan ayının 20'sine kadar gitmesi gerekiyor. Soğan yetmeyeceği için onun için fiyatlar yükseliyor. Yani geçen yıllara göre soğan üretimi hastalıktan dolayı yüzde 50 az. Biz halciler olarak Polatlı'daki tüccarlardan 3,5 TL ila 3,7 TL fiyat aralığında soğan alıyoruz. Maalesef halde de aynı fiyat. Pazarcılar pazarda da satmakta zorlanıyor. Önceden 20-30 çuval mal alan pazarcılar, şimdi 2-3 çuvalla yetiniyor. Adam satamıyor, pahalı geliyor. Vatandaş da yüksek fiyatlara satın almıyor. Pazarda şu an fiyatlar malına göre 5 TL ile 7 TL arası değişiyor” diye konuştu.

“Soğan ithalatı olmazsa haldeki fiyat 8 TL'ye yükselir”

Soğanın bu dönemde ithal edilmesi gerektiğini ifade eden Çınar, “Soğanda ithalat ile fiyatlarda düşüş yaşanır, haldeki fiyatlar 2 liraya kadar düşer. Önceki yıllarda böyle küf hastalığı yoktu. Diğer yıllarda Nisan ayının 20'sine kadar soğan oluyordu. Bu sene soğanda verim azaldığı için ithalat etmek lazım. İthalat olmazsa soğanın haldeki fiyatı 8 TL'ye kadar yükselir. Yani Nisan ayının 20'sine kadar hiçbir yerde soğan üretilmiyor. Üretilmediği içinde şu an Türkiye'deki soğan yetersiz geliyor. Bu süre içinde en az 1,5 ay bir boşluk olacağını tahmin ediyorum. Bu bir buçuk aylık zamanda soğan 10 TL olsa da yok satacak, bulunamayacak. Normal bir sezonda 30 araba soğan satıyorsak, bu sezon 10 arabayla yetineceğiz artık” dedi.