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KUFSAD karşı kıyıdan bir dostu ağırlıyor

Kültürel ve sanatsal etkinlikleri ile dikkat çeken Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KUFSAD) bu kez karşı kıyı Samos’tan bir dostu ağırlıyor.

Kültürel ve sanatsal etkinlikleri ile dikkat çeken Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KUFSAD) bu kez karşı kıyı Samos'tan bir dostu ağırlıyor. Yunanlı fotoğrafçı Stelios Demertzis 'in lensinden Samos sergisi Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisinde gerçekleştirilecek.


KUFSAD yönetim kurulu sergi öncesinde Yunanlı fotoğraf sanatçısı Stelios Demertzis ile birlikte Kuşadası Belediye Başbakanı Ömer Günel 'i ziyaret etti. Kuşadası Belediye Başbakanı Ömer Günel, aynı zamanda Kuşadası'nın kardeş kenti de olan Samos Adası'ndan bir fotoğrafçıyı Kuşadası'nda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, bu faaliyetlere belediye olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi. KUFSAD Başkanı Levent Köylü ise benzer bir serginin Samos adasında da kendileri tarafından açılacağını belirterek, kardeş kentlerle benzer etkinliklerin artarak devam ettireceklerini ve bunların toplumların birbirlerini daha iyi anlamaları için çok önemli faaliyetler olduğunu kaydetti.

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