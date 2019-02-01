KUFSAD'dan ‘Olympus Sualtı Buluşmaları ve Deneyimler' etkinliği

Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KUFSAD) tarafından düzenlenen "Olympus Sualtı Buluşmaları ve Deneyimler" sualtı fotoğraf gösterisi ve söyleşisi beğeni topladı.

KUFSAD Yönetim Kurulu tarafından Bülent Şelli'nin moderatörlüğünde Ahmet Azbazdar, Bülent Çalımlı, Murat Bilecenoğlu ve dernek üyeleri Eser Paşa ile Rüştü Kirman'ın da katılımcı olarak yer aldığı "Olympus Sualtı Buluşmaları ve Deneyimler" sualtı fotoğraf gösteri ve söyleşisi etkinliğini gerçekleştirdi.

KUFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Köylü, sunumların sonunda konuklarına KUFSAD'ın teşekkür belgelerini verdi. Köylü, “Fotoğraf dostlarımızın büyük ilgi gösterdiği etkinliğe katılımları ve enfes görselleri ile katkı yapan tüm konuklarımıza teşekkür ederiz” dedi.