Kulaktan çıkan davetsiz misafirler, görenleri şaşırtıyor

Tarımın ve kırsal yaşamın en yoğun olduğu illerin başında gelen Aydın'ın Çine ilçesinde Devlet Hastanesi Başhekimi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Zafer Alkaya, kulağa giren davetsiz misafirlerin fotoğraflarını paylaşarak, çiftçileri uyardı. Bugüne kadar kulaktan çıkardığı böceklerin fotoğrafı ile vatandaşları uyaran Başhekim Alkaya'nın paylaşımı yoğun ilgi gördü.

Mesleğe 1992 yılında başladığını ve geride kalan bu süreçte özellikle tarımın yoğun olduğu yaz sezonlarında kulağa giren onlarca davetsiz misafiri çıkarmak için müdahale yaptığını belirten Çine Devlet Hastanesi Başhekimi Zafer Alkaya, özellikle kırsal kesimde yaşayanların daha dikkatli olmasını tavsiye etti. Çiftçiler yoğun bir şekilde çalışırken ya da tarla ve bahçede istirahat etmek için uyuduğu sırada kanatlı ve kanatsız pek çok böcek türünün kulağa girdiğini belirten Alkaya, “Nemli ve kuytu bir ortam olması nedeniyle dış kulak yolu kanatlı veya kanatsız birçok böceğin ilgisini çekebilir. Özellikle kırsal kesimde yaşanan bu durum karşısında hastalar ya sesten rahatsızlık duyar ya da hareket hissini algılayıp paniklerler. Böyle bir durumda yapılması gereken en yakın sağlık merkezi gidilmesidir. Ama uzakta bir yerdeyse ve kulak zarı sağlamsa birkaç damla kolonya damlatılması ya oradaki böceği kaçırtır ya da hareketsiz hale getirir, akabinde zaman kaybetmeden KBB Uzmanına giderek böcek çıkartılmalıdır. Kulak içine giren bu tür davetsiz misafirler uzun sürekalırsa dış kulak yolunda iltihaba neden olur” dedi.