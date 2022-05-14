Kullandığı traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen kazada kullandığı traktörün altında kalan 85 yaşındaki Lütfi Kara hayatını kaybetti.

Olay, Abdurrahmanlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lütfi Kara idaresindeki traktör Kara'nın arazide çift sürdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gerekli olay yeri incelemesinin ardından Kara'nın cansız bedeni Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından traktör aldıktan çıkartıldı. Kara'nın cenazesi Germencik Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, yaşlı adamın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.